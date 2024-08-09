不甩專家呼籲退出市場！美通用汽車：儘管競爭激烈 仍致力於中國業務

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-09 17:00

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美國汽車製造商通用汽車 (GM-US) 周四 (8 日) 說，儘管面臨來自中國本土品牌的激烈競爭，但通用仍致力於在中國建立可獲利與永續發展的業務。

通用財務長 Paul Jacobson 在摩根大通舉辦的汽車產業研討會上表示，通用在中國的業務能成為一項不錯的資產，但需要進行一些重組。通用上月稱將與中國合資夥伴合作，對其業務進行重組，並打算削減在中國的開支。

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Jacobson 說，「我們致力於在中國維持現金穩定，並在不需要任何外部資金的情況下，達成永續發展的目標」，並稱「我不一定接受通用在中國很難賺錢的觀點」。

但他並未提供關於重組的具體細節，並指通用在中國市佔率遭大幅侵蝕，而且價格競爭非常激烈，這一情況意味著通用還有很多工作要做。

隨著中國本土製造商不斷推出功能齊全且價格實惠的車型，全球汽車製造商在中國市場都面臨著激烈競爭和挑戰。過去十年，由於通用在中國的業務已從獲利引擎轉變為財務負擔，目前通用正承受投資人日益嚴格的審查。

今年第二季，通用在中國虧損 1.04 億美元，這令公司高管感到失望，因為他們希望通用能在中國市場獲利。