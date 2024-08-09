不甩專家呼籲退出市場！美通用汽車：儘管競爭激烈 仍致力於中國業務
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-09 17:00
美國汽車製造商通用汽車 (GM-US) 周四 (8 日) 說，儘管面臨來自中國本土品牌的激烈競爭，但通用仍致力於在中國建立可獲利與永續發展的業務。
通用財務長 Paul Jacobson 在摩根大通舉辦的汽車產業研討會上表示，通用在中國的業務能成為一項不錯的資產，但需要進行一些重組。通用上月稱將與中國合資夥伴合作，對其業務進行重組，並打算削減在中國的開支。
Jacobson 說，「我們致力於在中國維持現金穩定，並在不需要任何外部資金的情況下，達成永續發展的目標」，並稱「我不一定接受通用在中國很難賺錢的觀點」。
但他並未提供關於重組的具體細節，並指通用在中國市佔率遭大幅侵蝕，而且價格競爭非常激烈，這一情況意味著通用還有很多工作要做。
隨著中國本土製造商不斷推出功能齊全且價格實惠的車型，全球汽車製造商在中國市場都面臨著激烈競爭和挑戰。過去十年，由於通用在中國的業務已從獲利引擎轉變為財務負擔，目前通用正承受投資人日益嚴格的審查。
今年第二季，通用在中國虧損 1.04 億美元，這令公司高管感到失望，因為他們希望通用能在中國市場獲利。
今年 6 月，一名重量級汽車產業分析師曾呼籲底特律三大汽車製造商退出中國市場，以節省資金用於成本較高的電動車生產，但通用依舊堅守中國市場。
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