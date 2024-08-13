通用汽車大規模調整中國業務 裁員並減產

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-13 11:10

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外電報導，通用汽車正在中國裁員，包括研發部門，未來數周也將與中國合作夥伴上汽集團討論削減產能，因通用認為其銷量不太可能恢復至 2017 年高峰。

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此舉措代表通用汽車在策略上有重大轉變，該公司 2018 年在中國賺取了數十億美元的利潤。在中國這個全球最大的汽車市場中，許多外國品牌面臨大量本地對手的競爭，且面臨大量產量過剩問題，通用也在收縮。

通用在一份證券備案文件中表示，中國當地汽車製造商將市占率的成長，置於利潤之上，這使得通用很難維持銷量。

通用將繼續與上汽及五菱汽車成立合資企業，在當地生產較便宜的汽車及電動車，其中部分產品將從中國出口。通用與上汽簽訂為期 30 年的合約將於 2027 年到期，通用希望在此之前將業務恢復至持續獲利。