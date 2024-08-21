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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估下修至0.78元，預估目標價為9.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 10:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.79元下修至0.78元，其中最高估值1.06元，最低估值0.41元，預估目標價為9.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.06(1.06)1.531.721.2
最低值0.41(0.41)0.50.750.9
平均值0.77(0.78)0.871.021.05
中位數0.78(0.79)0.8511.05

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值183.93億193.16億200.14億208.30億
最低值171.21億176.52億180.95億186.33億
平均值177.15億184.58億193.96億197.32億
中位數177.42億184.80億195.59億197.32億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.06-0.970.510.380.13
營業收入131.30億129.70億145.48億155.77億173.88億

詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCX

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