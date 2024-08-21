鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估下修至0.78元，預估目標價為9.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 10:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.79元下修至0.78元，其中最高估值1.06元，最低估值0.41元，預估目標價為9.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.06(1.06)
|1.53
|1.72
|1.2
|最低值
|0.41(0.41)
|0.5
|0.75
|0.9
|平均值
|0.77(0.78)
|0.87
|1.02
|1.05
|中位數
|0.78(0.79)
|0.85
|1
|1.05
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|183.93億
|193.16億
|200.14億
|208.30億
|最低值
|171.21億
|176.52億
|180.95億
|186.33億
|平均值
|177.15億
|184.58億
|193.96億
|197.32億
|中位數
|177.42億
|184.80億
|195.59億
|197.32億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.06
|-0.97
|0.51
|0.38
|0.13
|營業收入
|131.30億
|129.70億
|145.48億
|155.77億
|173.88億
詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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