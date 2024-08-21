鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估上修至4.17元，預估目標價為163.65元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 06:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.09元上修至4.17元，其中最高估值5.2元，最低估值3.32元，預估目標價為163.65元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.2(5.2)
|6.38
|7.48
|9.99
|最低值
|3.32(3.32)
|2.77
|4.45
|9.99
|平均值
|4.15(4.11)
|4.17
|5.21
|9.99
|中位數
|4.17(4.09)
|4.01
|4.88
|9.99
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|70.84億
|75.09億
|79.17億
|80.25億
|最低值
|64.65億
|64.78億
|67.91億
|80.25億
|平均值
|67.22億
|69.84億
|74.25億
|80.25億
|中位數
|67.16億
|70.32億
|75.22億
|80.25億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.32
|-6.94
|-2.14
|4.17
|2.10
|營業收入
|50.82億
|21.04億
|30.71億
|58.16億
|67.22億
詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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