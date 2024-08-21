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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估上修至4.17元，預估目標價為163.65元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 06:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.09元上修至4.17元，其中最高估值5.2元，最低估值3.32元，預估目標價為163.65元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.2(5.2)6.387.489.99
最低值3.32(3.32)2.774.459.99
平均值4.15(4.11)4.175.219.99
中位數4.17(4.09)4.014.889.99

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值70.84億75.09億79.17億80.25億
最低值64.65億64.78億67.91億80.25億
平均值67.22億69.84億74.25億80.25億
中位數67.16億70.32億75.22億80.25億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.32-6.94-2.144.172.10
營業收入50.82億21.04億30.71億58.16億67.22億

詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSH

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