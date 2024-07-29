鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯CX-US的目標價調降至9.25元，幅度約3.76%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對西麥斯(CX-US)提出目標價估值：中位數由9.61元下修至9.25元，調降幅度3.76%。其中最高估值21元，最低估值8.5元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予西麥斯評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀1位。
西麥斯今(29日)收盤價為6.42元。近5日股價上漲3.76%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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