鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)EPS預估上修至-0.6元，預估目標價為92.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 14:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.61元上修至-0.6元，其中最高估值-0.45元，最低估值-0.8元，預估目標價為92.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.45(-0.45)
|3.2
|7.49
|11.72
|最低值
|-0.8(-0.8)
|-0.43
|0.34
|4.26
|平均值
|-0.59(-0.6)
|0.65
|3.47
|7.55
|中位數
|-0.6(-0.61)
|0.61
|3.38
|7.22
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.80億
|10.35億
|16.20億
|23.92億
|最低值
|6.56億
|8.10億
|11.01億
|15.17億
|平均值
|6.67億
|9.15億
|13.56億
|19.14億
|中位數
|6.66億
|9.20億
|13.48億
|18.91億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.68
|-3.23
|-3.50
|-2.72
|-1.46
|營業收入
|6萬
|2,281萬
|8,380萬
|2.50億
|4.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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