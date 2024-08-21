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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)EPS預估上修至-0.6元，預估目標價為92.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 14:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.61元上修至-0.6元，其中最高估值-0.45元，最低估值-0.8元，預估目標價為92.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.45(-0.45)3.27.4911.72
最低值-0.8(-0.8)-0.430.344.26
平均值-0.59(-0.6)0.653.477.55
中位數-0.6(-0.61)0.613.387.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.80億10.35億16.20億23.92億
最低值6.56億8.10億11.01億15.17億
平均值6.67億9.15億13.56億19.14億
中位數6.66億9.20億13.48億18.91億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.68-3.23-3.50-2.72-1.46
營業收入6萬2,281萬8,380萬2.50億4.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSITCI

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