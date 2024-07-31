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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯CX-US的目標價調降至9元，幅度約5.26%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對西麥斯(CX-US)提出目標價估值：中位數由9.5元下修至9元，調降幅度5.26%。其中最高估值21元，最低估值8.5元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予西麥斯評價：積極樂觀15位、保持中立3位、保守悲觀1位。

西麥斯今(31日)收盤價為6.28元。近5日股價下跌5.26%，標普指數下跌2.15%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CX市場預估目標價

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