鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯CX-US的目標價調升至9.5元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 04:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對西麥斯(CX-US)提出目標價估值：中位數由9元上修至9.5元，調升幅度5.56%。其中最高估值21元，最低估值8.43元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予西麥斯評價：積極樂觀16位、保持中立2位、保守悲觀1位。
西麥斯今(3日)收盤價為6.04元。近5日股價下跌5.56%，標普指數上漲0.88%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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