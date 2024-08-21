〈台幣〉漲逾1角再度衝破31.9元 市場觀望日元、美元走勢
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-21 10:11
新台幣今 (21) 日小幅升值開出後，最高再度衝破 31.9 元關卡，來到 31.874 元，升值達 1.19 角，盤中屬最強亞幣，法人認為，截至目前新台幣高點並未衝破昨日的高價，顯示市場仍觀望美元、日元的高度不確定性，後續能否直破 31.8 元關卡尚有待觀察。
新台幣今日以 31.95 元、升值 4.3 分開出，隨即升破 31.9 元價位，最高來到 31.874 元。
元大投顧分析，美股因市場靜待聯準會 7 月會議紀錄，以及主席鮑爾在全球央行年會的談話而瀰漫觀望氣氛，尤其關切鮑爾是否仍認為美國經濟可望軟著陸，後市密切牽動後續美股和台北股匯市表現。
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