〈台幣〉漲逾1角再度衝破31.9元 市場觀望日元、美元走勢

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-21 10:11

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新台幣今 (21) 日小幅升值開出後，最高再度衝破 31.9 元關卡，來到 31.874 元，升值達 1.19 角，盤中屬最強亞幣，法人認為，截至目前新台幣高點並未衝破昨日的高價，顯示市場仍觀望美元、日元的高度不確定性，後續能否直破 31.8 元關卡尚有待觀察。

新台幣今日以 31.95 元、升值 4.3 分開出，隨即升破 31.9 元價位，最高來到 31.874 元。

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反觀今日主要亞幣轉弱，韓元貶值逾 0.3%，日元和星元貶 0.1% 上下。