所羅門攜手輝達 大秀機器人智能運動規劃軟體

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-21 12:22

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AI 視覺業者所羅門 (2359-TW) 今 (21) 日指出，公司在今年自動化展展示各種視覺應用，從機器人 3D 視覺、AI 缺陷檢測到整合 AI 和 AR 技術的增強智能解決方案，更藉由與輝達 (NVDA-US) 在機器人領域的合作，展示智能運動規劃軟體，即時算出數百條機器人可能行走的最佳路徑，並且避開機器人到達不了的「奇異點 singularity」。

所羅門藉由與輝達在機器人領域的合作，展示最新智能運動規劃軟體，可根據用戶在 3D CAD 檔上面指定機器人需到達的點位和姿勢，即時算出數百條機器人可能行走的最佳路徑，並且避開機器人到達不了的「奇異點 singularity」，一舉破解過往工程師需耗費多時使用繁瑣的機器人教導器來進行機器人路徑編碼痛點。

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另外，所羅門也與廣運、MetAI 合作，重現輝達執行長黃仁勳在今年電腦展演講中呈現的場景，用 Omniverse 所呈現的手臂搭配 3D 視覺使用的物流應用，同時將在全球協作機器人領導品牌 Universal Robots 攤位中展現所羅門 3D 視覺結合 NVIDIA Isaac 的應用。

所羅門也展示全球第一套讓多隻手臂同時在雜亂料籃中取料，又能避免手臂碰撞的 3D AI 視覺技術，以提升物流及倉儲取件效率 5 成以上。此外，也推展一款實惠的焊接機器人解決方案，協助解決國內當下技術焊工短缺的問題。

除了上述產品外，所羅門 Solvision AI 瑕疵檢測產品已成功落地在許多半導體、EMS、汽車、隱形眼鏡、農業和醫療器材等行業。針對瑕疵樣本稀少的應用行業如半導體，所羅門近期開發了以生成式 AI 「模擬仿真」瑕疵的功能，以確保有足夠的多樣性樣本用於建立高識別率 AI 模型，同時也包含傳統 AOI 功能，更方便精確的定位和量測瑕疵大小。

Solvision 瑕疵檢測功能亦可輕鬆搭配機械手臂檢測非平面的大型物件，例如馬達或伺服器，僅需設定機器手臂需拍照檢驗的瑕疵 3D 位置，即可快速算出並執行最佳手臂檢測路徑。

陳政隆說，許多企業認為 AI 自動化項目落地很簡單，但最後卻發現軟體優化、硬體整合及收集資料所需投入的資源相當大。然而，為了喝牛奶而養牛是沒有必要的，公司平台透過長年實際場域的累積已將許多複雜的軟硬體整合優化，使得客戶部署及落地客製化 AI 視覺應用比以往更快更加可行。

所羅門指出，自今年三月在輝達 GTC 大會亮相以來，市場主要聚焦在所羅門的機器人應用上，但所羅門在過去十年中不斷深化其 AI 視覺研發能力，已擴展其產品範圍至機器人應用之外，在今年自動化展覽中也展示各種視覺應用，並導入豐田、戴爾、應用材料、西門子、香奈兒、3M 和愛爾康等頂級國際企業。

所羅門強調，公司不僅將視覺應用作為獨立產品提供，更提供完整的 AI 視覺應用開發平台，讓客戶能夠針對自己所需的場景迅速開發客製化解決方案。

董事長陳政隆表示，在與數百家國內外客戶討論過程中，公司了解到客戶部署 AI 時，開發客製化 AI 應用所需的時間和資源通常遠比客戶預期的多，很多時候效果不佳導致無法落地。所羅門的 AI 視覺開發平台已整合並優化許多不同的 AI 算法，使 AI 能夠適用於多元化的視覺應用，先進的算法讓用戶使用較少量的圖像樣本學習即可訓練出高辨識率的 AI 模型。

此外，所羅門平台還整合不同的機器人品牌、PLC、2D 和 3D 相機、攝影機、AMR，甚至無人機等硬體，使用者可以利用這些軟硬體整合功能快速定制其任務，無需編寫程式語言，就好比使用樂高構建積木模型一樣容易。

所羅門也展示 AR、AI 和多種機器人系統的先進視覺整合，其中一大亮點是透過 ChatGPT 下指令給機器人，讓機器人或自走車 (AMR) 自主完成巡邏檢查，就算十公尺以外的物件如工業錶頭的指針數據都可立即辨識，協助降低人員走動時間並提高巡檢準確性。同時展示一項創新技術，該技術整合 AI 和 AR，運用 AR 導引作業員操作裝配任務，再由 AI 即時確認作業員操作是否正確。

陳政隆指出，在許多前線作業中，人的雙手靈巧性目前仍遠優於機器人，所以並非所有事情都用自動化解決才最有效率，但人類可能會犯錯，導致工安問題或工廠生產力下降。透過 AI 和 AR 的整合技術，現在可以將作業人員錯誤降至最低及效率提升。

陳政隆補充，該技術需與無線電信業者和硬體廠商整合，生態系夥伴包括中華電信、安提、Axis、愛普生、佐臻、慧友、愛比科技、昇鋭、BenQ、iMozen、東擎、群豐資訊、邁達特、METAMatch、Nx 等，將各種須將 AI 客製化的應用場景快速落地。