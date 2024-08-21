〈貴金屬盤後〉美元疲軟 降息押注 黃金堅守2500美元上方 延續創紀錄漲勢
鉅亨網編譯許家華 2024-08-21 06:47
受美元疲軟以及投資者對聯準會 (Fed) 9 月降息的信心增強所推動，黃金價格周二 (20 日) 延續創紀錄的漲勢，堅守在 2500 美元關鍵水準上方。
花旗研究部北美大宗商品主管 Aakash Doshi 表示：「黃金走勢的主要驅動力是金融投資需求，尤其是因市場預期 9 月起進入 Fed 寬鬆週期，所以 ETF 購買量有所改善，整體情緒也有所改善。」
Doshi 補充道，今年年底黃金上看每盎司 2600 美元，而到 2025 年的中期可望達到每盎司 3000 美元水準。
全球最大的黄金 ETF SPDR 黃金信託 (GLD-US) 持倉量周一躍升至 7 個月以來的最高水準，達 859 噸。
根據 CME FedWatch 工具，市場預計聯準會 9 月降息 25 個基點的可能性約為 71.5%。
市場將密切關注周三將發布的聯準會 7 月政策會議紀要，以及周末 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在傑克遜霍爾研討會上的主題演講，以獲取更多降息線索。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，黃金部位可能過度擴張，因為市場預期 Fed 會大幅降息，倘若沒有大幅降息，投資者可能會重新評估黃金價值，導致黃金價格修正。
往往在低利率環境下蓬勃發展的黃金，今年迄今已上漲超過 20%，預計將迎來 2020 年以來最好的一年。
世界黃金協會市場策略師 Joseph Cavatoni 表示，「地緣政治的不確定性、投機興趣的上升以及全球 ETF 的大量流入正在進一步推動黃金的看漲趨勢。」
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