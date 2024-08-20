盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大跌2.72%，報24.71美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-20 23:00
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間20日22:44股價下跌0.69美元，報24.71美元，跌幅2.72%，成交量71,956（股），盤中最高價25.30美元、最低價24.69美元。
美股指數盤中表現
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.09%
- 近 1 月：-11.77%
- 近 3 月：-14.33%
- 近 6 月：-18.46%
- 今年以來：-16.09%
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