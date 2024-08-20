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鉅亨速報

盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大跌2.72%，報24.71美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 23:00


Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間20日22:44股價下跌0.69美元，報24.71美元，跌幅2.72%，成交量71,956（股），盤中最高價25.30美元、最低價24.69美元。

美股指數盤中表現

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+12.09%
  • 近 1 月：-11.77%
  • 近 3 月：-14.33%
  • 近 6 月：-18.46%
  • 今年以來：-16.09%

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美股美股盤中Allegro Microsystems Inc.

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道瓊指數40827.67-0.17%
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費城半導體5195.107-1.36%
Allegro Microsystems Inc.24.96-1.73%

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