博晟骨生長因子規劃台、日三期臨床 以便兩地取證

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-20 18:33

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博晟 (6733-TW) 今 (20) 日召開法說會，董事長陳德禮表示，旗下產品骨生長因子 (OIF) 預計在年底前與日本 PMDA 洽談第三期臨床試驗規劃，若獲得同意進行少量人數試驗，也可望規劃在台灣同步進行三期臨床試驗，以便在台、日兩地產品取證。

陳德禮說明，日本骨不癒合臨床試驗已公布臨床試驗報告，證明骨生長因子可有效再生新骨，台美開放性脛骨骨折二期臨床試驗預計在年底前後產出報告，屆時將併同日本已完成的骨折不癒合二期臨床試驗報告，進一步推進國際授權洽談。此外，與中國合資公司也在積極推進，目標是明年在中國啟動第三期臨床試驗。

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陳德禮也提到，目前全球僅有美敦力的 Infuse 是經 FDA 核准通過的骨再生產品，自 2002 年上市後壟斷市場逾 20 年，即使因使用牛源原料有感染風險，此產品年銷售額仍有 5 至 6 億美元，且市場上沒有可取代的競爭產品出現。

陳德禮指出，博晟骨生長因子的開發設計，則避開動物成分來源的感染風險，除了技術優勢外，也具備規模生產的價格優勢，目標要取代 Infuse 在全球市場的銷售份額。