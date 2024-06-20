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南僑1-5月EPS達2.17元 上海南僑明起展開買回庫藏股護盤

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-20 19:12

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南僑董事長陳飛龍。(鉅亨網記者張欽發攝)

南僑 (1702-TW) 今 (20) 日公布最新自結獲利數 ，2024 年 5 月營收 19.41 億元，月減 3.11%，年增 0.87%，5 月單月稅後純益達 8882 萬元，月增 0.94%，年 增 35.16%，累計 2024 年 1-5 月稅後純益 5.38 億元，年增 1.09 倍，每股純益 2.17 元。同時，在上海 A 股上市的上海南僑食品 (605339-SH) 將自明天執行買回庫藏股。

同時，上海南僑食品今天同步公布 5 月稅後純益人民幣 1859.03 萬元，月減 15.81%，年增幅爲 3.16%。同時，上海南僑食品今天也宣布在明起 12 個月內，在在每股 24.36 元以下價格，以人民幣 5000 萬元至 8000 萬元內回購股票，將用於激勵員工。

上海南僑食品股價今天收在人民幣 14.22 元，爲 2 月 7 日以來股價收盤新低價，2024 年以來上海南僑食品股價跌幅達 24.68%。南僑對上海在某個食品持股比例爲 81.25%。

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