搶消暑商機 黑松與南僑相繼攜全家推出新冰品組合搶市

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-29 09:41

日本人氣梅酒品牌 CHOYA 在台灣台灣利口酒市場居市占率之首，台灣目前更是日本 CHOYA 輸出量排名前三的外銷市場，總代理商黑松 (1234-TW) 今 (29) 日宣布攜手全家便利商店 (5903-TW) 在台推出「The CHOYA 梅子酷繽沙」搭配「The CHOYA 至極梅酒」的調酒冰沙組合搶市。

根據國際葡萄酒及烈酒研究機構 (IWSR) 最新數據顯示，2022 年日本人氣梅酒品牌 CHOYA 以市占率 27% 位居台灣利口酒市場之首，總代理商黑松耕酒類代理事業多年，以精準的策略成功將 CHOYA 推至利口酒市場領先地位，台灣目前更是日本 CHOYA 輸出量排名前三的外銷市場。今年黑松秉持「超越代理」營運方針，攜手全家便利商店在台推出「The CHOYA 梅子酷繽沙」搭配「The CHOYA 至極梅酒」的調酒冰沙組合，搶攻夏季冰品市場，今 (29) 日起於全家便利商店獨家販售。

夏季溫度逐漸攀升，進而推升國內冰品銷量，看好消暑商機，飲料大廠黑松公司秉持「超越代理」營運方針，不斷提升代理酒品牌在台灣市場的產品價值，攜手 CHOYA 與全家便利商店首次在台推出「The CHOYA 梅子酷繽沙」搭配「The CHOYA 至極梅酒」的調酒冰沙組合。