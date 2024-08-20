化敵為友！線上支付公司PayPal、Adyen宣布建立合作關係

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-20 20:01

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兩大數位支付公司 PayPal Holdings(PYPL-US) 與 Adyen NV 周二 (20 日) 宣布建立合作關係，Adyen 將替其在美國的商業用戶提供 PayPal 的 FastLane 快速結帳服務，而且很快就會推向全球，這是競爭激烈的線上支付公司首起合作。

FastLane 就像其他儲存消費者付款和出貨資訊的服務一樣，可以讓消費者更快、更容易完成購買，而 Adyen 的商家網路則擴展了 PayPal 的業務範圍。

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PayPal 執行長克里斯 (Alex Chriss) 在聲明中表示：「Adyen 的客戶群和與企業的關係使他們成為 FastLane 支付處理的理想首選合作夥伴。這一策略合作夥伴關係與我們的目標是一致的，即讓全球客戶在任何地方都能使用 PayPal。」

線上支付市場是個競爭激烈的領域，Stripe 等公司與 Adyen、PayPal 自己的支付處理部門 Braintree 相互較勁。PayPal 今年推出了 FastLane，從 Adyen 的商家網路中獲得額外的好處，而 Adyen 也在美國繼續擴張。

Adyen 聯合創辦人兼聯合執行長 Pieter van der Does 在聲明中表示：「PayPal 是消費者信任的支付品牌，我們很高興能在美國進一步合作，利用我們的綜合專業知識，為我們的客戶提高標準。」