聯德控股上半年獲利靚EPS達2.89元 將加速投資泰國及馬來西亞設廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-20 18:53

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聯德控股 - KY(4912-TW)2024 年第二季營收 15.39 億元，季增 30.07%，年增達 46.78%，來到近 8 季最佳，主要係受惠車用訂單穩定成長，加上資料中心伺服器訂單回升。聯德控股 - KY 今 (20) 日公布最新獲利資訊，第二季稅後純益 1.27 億元，每股純益 2.04 元，上半年稅後純益 1.8 億元，年增 15.11 倍，每股純益達 2.89 元。

聯德控股 - KY 在 2024 年第二季營收 15.39 億元，毛利率 24.68%，季增 2.07 個百分點，年增 2.39 個百分點，第二季稅後純益 1.27 億元，季增 1.38 倍，年增 11.79 倍，每股純益 2.04 元。

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聯德控股 - KY 在 2024 年上半年營收 27.21 億元，毛利率 23.78%，年增 0.38 個百分點，上半年稅後純益 1.8 億元，年增 15.11 倍，每股純益達 2.89 元。

聯德控股 - KY 主要業務分車用、散熱、組裝與集成三大塊，車用佔營收逾 5 成，為今年最主要的成長動能，而散熱則以企業伺服器應用居大宗，今年也切入手機散熱應用，散熱事業估約佔今年營收 15%，至於組裝與集成業務目前主要應用則來自雲端資料中心，這部約占營收近 30%。

聯德控股 - KY 今年成長動能主要看車用、伺服器，法人看好，聯德控股 - KY 下半年營收、獲利都可將優於上半年，明年隨著車用穩健成長、伺服器新產品與水冷商機陸續發酵。

同時，聯德控股 - KY 今天董事會決議 2024 年第二季配發現金股息每股 0.712 元，而聯德控股 - KY 在第一季配發的股息爲 0.255 元，並已在 7 月 25 日除息交易。。