〈聯德控股展望〉估全年營收上看60億元挹注毛利提升 EPS挑戰8元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-17 15:03

聯德控股 - KY (4912-TW) 在需求持續成長同時，今年以來營收也呈現走強趨勢，累計 2024 年 1-5 月營收 22.54 億元，年增 39.87%。公司估 6 月營收仍強勢，且今年下半年在車用、伺服器兩大動能拉抬下，營收及獲利可望較上半年明顯提升，法人估全年營收上看 60 億元，年增 28.64%，毛利也將優於 2023 年的 26.06%。

聯德控股 -KY2024 年除在車用及電子產業需求持續成長挹注營收成長上看 60 億元之外，法人推估聯德控股 - KY 今年毛利率挑戰 2008 年高檔水準的 27.58%，全年稅後後純益達 4.98 億，每股純益則上看 8 元，2025 年每股純益則估算在 10 元之上。

聯德控股 - KY 今年車用沖壓件估占營收 58%、散熱 15%、組裝與集成則佔 27%。車用仍是 2024 年主要成長核心，同時，聯德控股目前手中掌握的車用產品訂單已達 50 億元，將依客戶的需求持續交貨；在手機應用產品上，聯德控股 - KY 調整出貨，手機均熱板有望交貨韓系品牌。

聯德控股 - KY 隨北美資料中心客戶訂單回溫，包括液體散熱系統營收動能也逐步轉強並在 2025 年放量出貨，聯德控股 - KY 2024 年第二季營收可望優於第一季的 11.83 億元。