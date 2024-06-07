車用及電子需求雙增 聯德控股-KY5月營收4.9億元年增43%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-08 12:48

聯德控股 - KY (4912-TW) 在車用及電子產業需求持續成長同時，今年以來營收也呈現走強趨勢，聯德控股 - KY 今 (8) 日公布 2024 年 5 月營收 4.9 億元，月減 15.47%，年增 43.82%，累計 2024 年 1-5 月營收 22.54 億元，年增 39.87%。

聯德控股 - KY 隨北美資料中心客戶訂單回溫，營收動能也逐步轉強，2024 年第二季營收可望優於第一季的 11.83 億元，今年下半年在車用、伺服器兩大動能持續拉抬下，營奴可望較上半年明顯提升。

聯德控股 - KY 在 AI 伺服器應用上，包括水冷散熱相關布局進度，目前是市場關注的焦點。

聯德控股 - KY 目前車用占比近 6 成， 至於營收占比約 3 成的電子，終端應用則以資料中心伺服器為主，3、4 月出貨已逐步提升，今年通用型、AI 相關伺服器訂單都有望較去年成長，而手機均熱板也是 2024 年重要的動能。