聯德控股股東會通過辦理私募現增案 新併購案最快年底完成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-18 09:57

聯德控股 - KY (4912-TW) 加速在亞洲、美洲及東歐的擴產與併購布局，今 (18) 日召開股東會通過發行 560 萬股私募增資案，預計募得 6-7 億元資金，主要爲併購 AI 伺服器相關廠商，最快將在 2024 年底前完成此一併購計畫。

在聯德控股墨西哥廠今年 5 月完工並將於下半年量產後，繼續籌設中國大陸的惠州新廠及馬來西亞吉隆坡新廠。

聯德控股 - KY 今年以來營收也呈現走強趨勢，累計 2024 年 1-5 月營收 22.54 億元，年增 39.87%。公司估 6 月營收仍強勢，且今年下半年在車用、伺服器應用兩大動能拉抬下，營收及獲利可望較上半年明顯提升。