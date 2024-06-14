〈聯德控股展望〉三大洲加速擴產與併購布局 估3-5年達成年營收300億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-17 16:49

聯德控股 - KY (4912-TW) 加速在亞洲、美洲及東歐的擴產與併購布局，在聯德控股墨西哥廠今年 5 月完工並將於下半年量產後，繼續籌設中國大陸的惠州新廠及馬來西亞吉隆坡新廠，且投入併購 AI 伺服相關產業公司的方案將在今年底前完成，公司設定 3-5 年達成年營收 300 億元的目標。

在市場 AI 伺服器需求聲勢大量提高的同時，聯德控股 - KY 將在明 (18) 日召開股東會，將通過 560 萬股私募案，預計募資 6-7 億元，主要爲併購 AI 伺服器相關廠商，最快將在 2024 年底前此一併購計畫。

聯德控股墨西哥廠今年 5 月完工並將在下半年量產，此一籌劃多時墨西哥廠，產能及產值規劃能達 1 億美元，其優勢在於北美市場占有率僅及 5%，新廠本身且具備進行擴充生產的空間，在墨西哥廠下半年投產後，聯德控股也對未來的成長寄予厚望，看好北美車用客戶的營收貢獻。

在東歐的聯德控股捷克廠部分，捷克廠預計在今年下半年完成擴廠，捷克廠主要係因應新能源車電池模組鋁合金件需求。同時，在東南亞市場的布局上，聯德控股在退出菲律賓廠之後，已在馬來西亞吉坡隆坡租廠房規劃籌設新廠，將布局電子相關及機構件生產；在中國大陸市場部分，聯德控股除原有的華東昆山等廠及天津廠之外，也配合中國車廠的需求在惠州籌設新廠。