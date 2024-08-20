外資買超台股47億元 短線套利搶買新光金3萬張 搶親的中信金遭甩賣

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-20 18:30

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台股今 (20) 日大盤受制於季線反壓，終場小漲 19.47 點作收，大盤指數 224429.1 點，市場成交值在 3508 億元，三大法人合計賣超 15.48 億元。

下午宣布要搶親的中信金 (2891-TW) 遭外資賣超 12676 張，被搶親的新光金 (2888-TW) 今天成交量達 71.21 萬張，外資買超 30357 張，外資對金融股的買盤並擴及華南金 (2880-TW)、永豐金 (2890-TW) 及兆豐金 (2886-TW)。

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證券、期貨分析師及會計師張陳浩指出，台股前波修正 4000 點視爲 A 波的下跌，目前視爲台股跌深後的 B 波反彈，但目前遇季線的反壓而呈現量縮走平。但今天外資買超新光金而反手調節中信金持股，也明顯也有短線套利意味在。

8 月 20 日新台幣兌美元匯率以 31.993 元作收、升值 3.7 分，成交金額 12.07 億美元。上午新台幣以 32.010 元開出，盤中最高 31.842 元，最低 32.010 元。

台股集中市場三大法人 8 月 20 日外資買超 47.57 億元；自營商賣超 84.23 億元；投信買超 21.17 億元；三大法人合計賣超 15.48 億元。今天在期貨市場部分，外資交易口數淨額爲空單 983 口，未平倉合約口數淨額爲空單 35683 口。

台股集中市場 8 月 20 日外資買超較多的個股爲，新光金、聯電、長榮航、大亞、鴻準、華南金、永豐金、泰金寶 - DR、兆豐金、華邦電；賣超較多的個股爲，英業達、中信金、開發金、鴻海、友達、南亞、國泰金、中鋼、新纖、昆盈。

台股集中市場 8 月 20 日投信買超較多的個股爲，長榮航、永豐金、中信金、聯電、廣達、開發金、達麗、國產、玉山金；賣超較多的個股爲，冠德、南亞科、中華、京元電子、至上、愛山林、華固、金像電、台光電。