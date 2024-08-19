台股攻季線關前外資提款34.5億元 土洋聯手敲進聯電2.6萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-19 17:28
台股今 (19) 日呈現高檔震盪走勢，終場上漲 60.3 點或 0.27%，以 22409.63 點作收，挑戰季線失利，成交量 3191.89 億元。三大法人今天合計賣超 99.46 億元，雖然外資提款 34.5 億元，不過與投信聯手敲進聯電 2.6 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資與自營商皆站賣方，外資賣超 34.5 億元，自營商賣超 95.63 億元，投信則獨站買方，買超 30.67 億元，三大法人合計賣超 99.46 億元。
外資今天最青睞聯電，買超聯電 (2303-TW) 2 萬張，連續 7 天加碼共 24 萬張。同時也買超瑞軒 1.1 萬張，皇昌 1 萬張，光寶科 6628 張，鴻海 6573 張，昆盈 4061 張，兆豐金 2829 張，亞泥 2669 張，長榮航 2638 張，名軒 2601 張。
多檔 ETF 也受到外資青睞，買超 00632R 元大台灣 50 反 1 達 3.6 萬張，00940 元大台灣價值高息 2.7 萬張，00946 群益科技高息成長 5803 張，00939 統一台灣高息動能 4514 張。
外資賣超方面，今天減碼寶成 1.3 萬張，開發金 1.1 萬張，鴻準 1 萬張，中鋼 1 萬張，富邦金 9223 張，訊舟 8038 張，新光金 7842 張，遠東銀 6795 張，所羅門 6088 張，大同 6045 張。
投信今天同樣最偏愛聯電，買超聯電 6562 張，另外也加碼長榮航 5849 張，宏碁 3089 張，永豐金 2663 張，京元電子 1711 張，中信金 1662 張，遠傳 1628 張，聯強 1533 張，台灣大 1430 張，大聯大 1128 張。
投信賣超部分，今天賣超中華最多，賣超 3009 張，其他如欣興、國泰金、上緯頭控、緯創、至上、文曄、新光金、台光電以及遠東新都進到投信賣超前十名。
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