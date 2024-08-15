台股月線成鍋蓋 三大法人全落跑 外資賣11億 投信終結31買

台股今 (15) 日挑戰月線失利，終場收最低 21,895 點，下挫 132 點，除了自營商與外資賣超外，投信也終止連 31 買，呈現三大法人全賣超，尤其在鴻海方面，三大法人全站賣方，合計張數達 1.3 萬張，外資也大幅買回債券 ETF，凸顯避險意識升溫。