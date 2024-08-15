台股月線成鍋蓋 三大法人全落跑 外資賣11億 投信終結31買
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-15 20:05
台股今 (15) 日挑戰月線失利，終場收最低 21,895 點，下挫 132 點，除了自營商與外資賣超外，投信也終止連 31 買，呈現三大法人全賣超，尤其在鴻海方面，三大法人全站賣方，合計張數達 1.3 萬張，外資也大幅買回債券 ETF，凸顯避險意識升溫。
三大法人合計賣超 109.28 億元，外資反手轉賣 11.84 億元，自營商賣超 75.63 億元，連 28 賣，投信也翻空提款 21.82 億元，終止連 31 買；期貨方面，外資小幅減碼空單 57 口，空單未平倉口數降至 33,152 口。
隨著台股短期大幅反彈，外資避險意識不斷增加，今日再度大買債券 ETF，其中，買超前十名就涵蓋六檔，包括國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、中信高評級公司債 (00772B-TW)、元大 15 年 EM 主權債 (00870B-TW)、富邦 A 級公司債 (00746B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、復華 20 年美債 (00768B-TW)，尤其國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW) 就狂掃 14.6 萬張。
外資賣超則調節電子、傳產指標股以及高股息 ETF，鴻海 (2317-TW) 儘管法說釋出正向展望，但仍遭賣 7,700 張，中鋼 (2002-TW) 也遭調節 1.4 萬張，其他如國泰永續高股息 (00878-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 也分別達 2.5 萬張、1.9 萬張左右的水準。
投信及自營商也與外資有志一同，同步調節鴻海持股，各達 2,400 張。
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