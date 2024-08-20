系微韌體解決方案 獲輝達MGX平台認證
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-20 17:56
系微 (6231-TW) 今 (20) 日宣布，InsydeH2O UEFI BIOS 與 Supervyse OPF OpenBMC 韌體解決方案通過輝達 (NVDA-US) 系統軟體驗證工具套件的完整測試與合規性；該測試屬於輝達驗證套件 (NVIDIA Validation Suite) 的一部分，針對搭載 GH200 超級晶片及 Grace CPU 超級晶片模組的 MGX 模組化平台進行認證。
系微提供高安全、可客製化且功能豐富的開機及系統管理韌體技術解決方案，專為當今最先進的加速運算平台設計，旗艦韌體產品 InsydeH2O 專為滿足當今高效能伺服器的韌體需求而打造，具有世界級的性能、可靠性、運行效率和卓越的安全性等多項關鍵特性。
系微 Supervyse OPF 是一款基於 OpenBMC 架構的系統管理解決方案，擁有 Redfish、RAS 和平台韌體保護與恢復 (PFR) 等強大功能，以及具備現代化、可擴充的架構，能隨著客戶的產品生命週期和業界標準的 OpenBMC 專案的持續變化而不斷演進。
輝達 MGX 提供模組化的參考設計，幫助 OEM、ODM 和雲端服務供應商建立量身訂做的伺服器解決方案以滿足其需求，同時節省開發資源並縮短產品上市時間。
系微作為輝達合作夥伴網路 (NVIDIA Partner Network，NPN) 的成員，長期與輝達緊密合作，在 InsydeH2O 與 Supervyse OPF 軟體的幫助下，確保輝達系統軟體驗證工具套件可以在搭載 NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片的 NVIDIA MGX 平台上進行完整的驗證測試流程, 包含壓力測試、診斷與效能驗證，以協助客戶在高需求的高性能運算 (HPC) 和 AI 工作負載環境中，確認其生產和叢集系統就緒。
系微伺服器 BIOS 與 BMC 韌體產品行銷部處長李忠曄先生表示，此次通過驗證充分展現公司的韌體解決方案在輝達伺服器平台上已準備就緒，並在產品服務上亦提供世界級水準的技術支援。
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