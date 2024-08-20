系微韌體解決方案 獲輝達MGX平台認證

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-20 17:56

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系微 (6231-TW) 今 (20) 日宣布，InsydeH2O UEFI BIOS 與 Supervyse OPF OpenBMC 韌體解決方案通過輝達 (NVDA-US) 系統軟體驗證工具套件的完整測試與合規性；該測試屬於輝達驗證套件 (NVIDIA Validation Suite) 的一部分，針對搭載 GH200 超級晶片及 Grace CPU 超級晶片模組的 MGX 模組化平台進行認證。

系微提供高安全、可客製化且功能豐富的開機及系統管理韌體技術解決方案，專為當今最先進的加速運算平台設計，旗艦韌體產品 InsydeH2O 專為滿足當今高效能伺服器的韌體需求而打造，具有世界級的性能、可靠性、運行效率和卓越的安全性等多項關鍵特性。

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系微 Supervyse OPF 是一款基於 OpenBMC 架構的系統管理解決方案，擁有 Redfish、RAS 和平台韌體保護與恢復 (PFR) 等強大功能，以及具備現代化、可擴充的架構，能隨著客戶的產品生命週期和業界標準的 OpenBMC 專案的持續變化而不斷演進。

輝達 MGX 提供模組化的參考設計，幫助 OEM、ODM 和雲端服務供應商建立量身訂做的伺服器解決方案以滿足其需求，同時節省開發資源並縮短產品上市時間。

系微作為輝達合作夥伴網路 (NVIDIA Partner Network，NPN) 的成員，長期與輝達緊密合作，在 InsydeH2O 與 Supervyse OPF 軟體的幫助下，確保輝達系統軟體驗證工具套件可以在搭載 NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片的 NVIDIA MGX 平台上進行完整的驗證測試流程, 包含壓力測試、診斷與效能驗證，以協助客戶在高需求的高性能運算 (HPC) 和 AI 工作負載環境中，確認其生產和叢集系統就緒。