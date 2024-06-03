〈COMPUTEX〉系微搶AI PC商機 支援搭載Snapdragon X系列平台

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-03 19:50

系微 (6231-TW) 今 (3) 日宣布，旗艦 InsydeH2O 韌體解決方案現已全面搭載於高通 (QCOM-US)Snapdragon X Elite 及 Snapdragon X Plus 運算平台的全新 AI PC。

系微指出，InsydeH2O UEFI BIOS 為 Snapdragon X 系列平台提供完善且最佳化的開機韌體，協助客戶設計出具備智慧體驗、卓越性能、超長電池續航力及超高速連接能力的筆記型電腦。

系微透過協助開發多個世代搭載 Snapdragon 的 Windows 筆記型電腦，業界指標客戶信賴系微領先產業的經驗、專業知識、整合服務與附加價值功能，如支援 OEM 廠商 BIOS 功能客製化，包括圖像設定 (Graphical Setup)、OEM 廠商的商標、預啟動的 Wi-Fi (Pre-Boot Wi-Fi)、HTTPS Boot、微軟已連線的系統復原 (Microsoft Connected System Recovery)、TPM/Pluton 等。