建準伺服器展望正向 力拚下半年營收占比突破5成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-20 19:49

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散熱風扇廠建準 (2421-TW) 受惠 AI 伺服器持續升溫，第二季 AI 伺服器營收比重達 19%，寫下新高，副總經理李為仁今 (20) 日指出，目前觀察 H100、B100 皆有不錯的機會，展望正向，同時也看好下半年伺服器營收占比有望突破 5 成，整體營運將呈現逐季成長態勢。

建準今日參加證交所舉辦的「AI 產業鏈主題式業績發表會」，李為仁表示，第二季伺服器營收比重為 44.6%，成長速度非常快，6 個季度營收從 6 億提升至 16 億，下半年伺服器營收比重更有望突破 5 成。AI 伺服器也受惠 H100、B100 成長，第二季營收比重達 19%，預期明年將持續成長。

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AI 伺服器帶動液冷散熱滲透率提升，同時也推升風扇規格及使用量，建準身為風扇大廠因此受惠。對此李為仁說明，伺服器的液冷市場仍以液對氣 (Liquid to Air) 為主，大多為風扇加上水冷板的解決方案，因此風扇的需求仍大。

李為仁提到，輝達 (NVDA-US)GB200 NVL72 風扇使用量推估，機櫃有 18 個計算層 (Computetrays)，每層使用 8 顆 6 至 8 cm 的對轉風扇；9 層 NV Link Switch 系統每層則有 7 顆 4 cm 對轉風扇，電源共計至少使用 50 顆風扇散熱，也就是採用風冷散熱，將使用高達 257 顆風扇散熱。

目前建準在全球有 5 個生產基地，包含台灣高雄、中國廣西北海一廠、中國廣西北海二廠、江蘇昆山廠以及菲律賓。李為仁表示，為因應中國 + 1 趨勢以及客戶需求，建準積極進行海外布局，4 月在菲律賓廠購地擴廠，並擴充產能。