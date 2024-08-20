憂泡沫！新加坡降組屋貸款成數上限至75% 但將中低收及單身首購族津貼上調五成

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-20 17:19

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新加坡今 (20) 日推出房市降溫最新措施，此次針對又稱組屋的公共住宅，宣布將組屋貸款與估值比率上限降低，盼緊縮購屋者可申請最高貸款額度來讓公共住宅轉售市場降溫，但房市專家看法不一，有的認為影響有限，有的則認為這些措施有助於遏制組屋價格過快上漲，並鼓勵購屋者更謹慎理財。

星國政府周一 (19 日) 深夜宣佈轉售組屋降溫措施，從周二 (20 日) 零時起，建屋發展局房屋貸款的貸款與估值比率 (LTV) 上限從 80% 降至 75%，但也將額外安居津貼 (EHG) 上提高限 50%，進一步協助首購族，尤其是中低收入家庭購買新組屋和轉售組屋。「這使得建屋發展局 (HDB) 貸款的 LTV 上限與金融機構貸款成數一致為 75%。」

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星國國家發展部跟 HDB 在聯合新聞稿上寫道：「鑑於市場對轉售組屋持續強勁和廣泛的需求，這些措施將有助於冷卻市場並鼓勵審慎借貸，進而使中低收入首購族更能買得起房。」

星國國家發展部長李智陞今日在記者會上說，儘管組屋轉售價格增幅在去年有所放緩，但當局留意到市場今年增幅加快。此外，今年達到最低居住年限要求的組屋單位數量減少，也影響轉售市場的供應。隨著轉售市場持續升溫，買家急著買，賣家賣得高，若持續下去可能引發房產泡沫。他並指出，申請高額貸款購買高價組屋的買家將首當其衝。

與此同時，星國政府也將首次購屋家庭可獲得津貼上限從目前的 8 萬星幣調高至 12 萬星幣，首次購屋的單身者，最多可獲津貼從 4 萬調高至 6 萬。

對此李智陞表示，津貼足夠補貼降低 LTV 對這類買家的影響，幫助他們購買第一間組屋。新津貼結構生效後，每年預計有 1 萬 3000 名首購家庭受惠。

但大亨房地產網站（MOGUL.sg）首席研究師麥俊榮認為，政府不斷提高購屋津貼，只會導致組屋轉售價格進入惡性循環，最終可能無法取得理想結果，主要因為增加某個產品的津貼和補貼，通常會提高需求，對供給相對缺乏彈性的組屋來說，這可能推高價格。

SRI 研究與數據分析部主管 Mohan Sandrasegeran 則說，星國政府新一輪降溫措施，加上對 Fed 降息的預期，凸顯政府在應對組屋轉售市場挑戰方面的積極行動。借貸限制調高後，買家需要更謹慎地管理財務，這有助於減少市場過熱的風險。「考量到近來組屋轉售市場價格持續上漲，這一點尤其重要。」