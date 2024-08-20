〈台幣〉升破32元大關 寫近5個月新高價
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-20 12:54
新台幣今 (20) 日盤中衝破 32 元整數關卡價，兌一美元最高來到 31.824 元，升值達 1.88 角，寫 3 月下旬來新高價，午盤暫收 31.913 元，升值 1.17 角。
受到美元指數再滑落 0.57% 的影響，新台幣午盤升值 0.37%，泰銖升值 0.15%，不過，日元和星元貶值近 0.1%，主要亞幣表現分歧、震盪整理，法人認為，資金趁台股處低檔有撐進場回補，不過，亞洲匯市後續仍明顯受到日元的牽動。
法人分析，目前全球金融市場都在等待 Jackson Hole 會議釋出最新訊息，美債殖利率平盤整理，美元因市場避險情緒修復而走低，而在市場對聯準會降息預期持續下，令日元偏強。
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