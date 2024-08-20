〈台幣〉升破32元大關 寫近5個月新高價

受到美元指數再滑落 0.57% 的影響，新台幣午盤升值 0.37%，泰銖升值 0.15%，不過，日元和星元貶值近 0.1%，主要亞幣表現分歧、震盪整理，法人認為，資金趁台股處低檔有撐進場回補，不過，亞洲匯市後續仍明顯受到日元的牽動。