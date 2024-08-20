東方匯理：日元走出歷史疲態 看升至140

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 09:03

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歐洲最大資產管理公司東方匯理 (Amundi SA) 預計，日元將走出歷史性疲軟的格局，未來一年兌美元匯率可能達到 140 日元，回升至 2023 年 7 月的水準。

Amundi SA 日本部門首席投資長 Shinichiro Arie 表示，隨著日本和美國利差縮小，日元未來不會走弱。

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Shinichiro Arie 指出，美國可能開始降息為建立日元多頭部位提供了機會，而日本央行今年可能會再次升息。但他表示，由於日元波動，最好不要立即大量持有日元部位。

周一日元兌美元一度上漲 1.7% 至 145.19，隨後回貶，截至周二上午日元徘徊於 146.58 左右。