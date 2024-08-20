台菲勞工會議達7項共識 擴大菲勞直聘納入機構看護、鼓勵轉任中階技術人力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-20 15:34

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「第 9 屆台菲勞工會議」已於上週 8 月 14 日在菲律賓圓滿落幕，台菲雙方針對共同關切的重要勞務合作議題，經會議充分討論後達成多項共識，雙方將共同推動「移工留才久用方案」，鼓勵菲律賓移工轉任中階技術人力，並將擴大直聘專案選工範圍，納入機構看護工作。

本屆會議是勞動部部長何佩珊 520 上任後，第一次出席與移工來源國的雙邊勞工部長級會議，也是菲律賓移工部成立後，第一次主辦雙邊聯合勞工會議。

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本屆台菲勞工會議輪由菲方主辦，勞動部由何佩珊應邀親自率團出席，會議由臺菲雙方部長共同主持，我駐菲代表處代表周民淦暨駐處人員並且共同參與。何佩珊會前特別親自會晤菲國移工部長，並在開幕致詞表示，何佩珊是賴清德總統今年 520 就職新任的勞動部長，菲國移工部長也是今年 4 月新任部長，這是台菲雙方在勞務合作上一個全新的開始。

本屆台菲勞工會議，雙方討論許多議題，包括更新直接聘僱瞭解備忘錄、擴大直接聘僱專案選工對象、延攬留用中階技術人才，特別是菲國移工在台工作已有 15.3 萬餘人，多從事製造業或家庭看護工，有不少菲國移工在臺累積工作經驗及技術能力，深受我國雇主肯定，台菲雙方應合作培訓菲國移工提升華語及工作技能，鼓勵雇主留用優秀移工轉任中階技術工作。

何佩珊也透露，未來將進行一系列外國人力政策鬆綁，最近已放寬僑外生從事白領專技工作名額限制，並即將開放僑外生從事旅宿工作，未來將推動修法給予僑外生個人工作許可，希望未來可以留用更多優秀的菲國留學生。

本屆台菲勞工會議，臺方代表團由勞動部、農業部漁業署、我駐菲律賓代表處出席，並由雙邊資深官員及駐外代表處共同與會討論重要勞務合作議題。雙方就菲國移工在臺聘僱管理、提升菲國移工來臺工作知能及權益保障等提出 10 項議題，經雙方整併討論後，共達成 7 項具體重要結論如下：

一、台菲雙方同意對於移工異常中途解約，共同研議建立高風險異常管控機制，並對高風險爭議案件加強查處，加強辨識及查處非法媒介菲國勞工赴第三國疑似人口販運案件。

二、台菲雙方同意儘速更新「直接聘僱計畫瞭解備忘錄」條文，菲方同意擴大直聘專案選工業別納入機構看護工作。

三、台方將提供線上學習華語及照顧技能資源，菲方將提供在菲培育華語教學種子師資計畫，臺方將跨部會評估透過國際合作提供菲方培訓師資資源。

四、台菲雙方同意共同推動「移工留才久用方案」，菲方同意協助向菲國勞工加強宣導申請資格條件及內容，並由馬拉尼經濟文化辦事處為窗口，協助雇主聯繫延攬曾受聘僱但已返回菲國無法聯絡移工轉任中階技術工作。

五、菲方同意外國仲介公司應負擔追蹤海外移工赴臺工作後狀況之義務，臺方可提供外國仲介公司未善盡職責情形予菲方，菲方將查處及處理後續公司許可。菲方同意提供海外移工保險及救助基金（AKSYON FUND）等急難救助機制運作資訊給予臺方參考。

六、台菲雙方同意透過工作會議，續行討論解決勞動契約及工資切結書雙方法規及驗證內容落差。菲方將研究修正法令，強化禁止菲國貸款及第三方機構在海外移工收取貸款，以保障移工權益。

七、台菲雙方同意就受僱至台灣遠洋漁船境外聘僱菲國船員之訓練、國外受僱紀錄、仲介管理等，由台方漁業署與菲方移工部等機關續行討論建立機制，共同維護船員工作權益。