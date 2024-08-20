Evercore：全球央行年會 鮑爾將表態Fed對降息2碼採開放態度

鉅亨網編譯許家華 2024-08-20 07:50

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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾將在傑克遜霍爾經濟研討會上發表講話，Evercore ISI 分析師認為，鮑爾將概述有彈性的降息方法，並強調 Fed 準備好在需要時實施大幅降息。

「鮑爾的做法將令人放心，並與降息 25 個基點的軟基線保持一致，但對降息 50 個基點 (2 碼) 抱持開放態度，且門檻不是很高。」Evercore ISI 分析報告寫道。

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Evercore ISI 預計，鮑爾將確認 Fed 對通膨回升至 2% 目標的信心，表明降息最快可能在 9 月開始。

然而，該報告強調，鮑爾現階段不太可能承諾​​具體的降息規模。

Evercore ISI 表示：「無論降息 25 個基點或 50 個基點，Fed 不會硬生的轉向，鮑爾預計將表明 Fed 動向將取決於即將發布的勞動力數據。」

Evercore 解釋，鮑爾的演講將聚焦解釋 Fed 在抑制通膨和重新平衡勞動力市場方面取得的進展，為之後的降息做好準備。

Evercore ISI 指出，鮑爾可能會描述 Fed 的政策「敏捷且有彈性」，準備好根據不斷變化的經濟指標調整政策，並強調降息的速度和幅度將取決於即將發布的數據，尤其是就業數據。