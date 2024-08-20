Evercore：全球央行年會 鮑爾將表態Fed對降息2碼採開放態度
鉅亨網編譯許家華 2024-08-20 07:50
美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾將在傑克遜霍爾經濟研討會上發表講話，Evercore ISI 分析師認為，鮑爾將概述有彈性的降息方法，並強調 Fed 準備好在需要時實施大幅降息。
「鮑爾的做法將令人放心，並與降息 25 個基點的軟基線保持一致，但對降息 50 個基點 (2 碼) 抱持開放態度，且門檻不是很高。」Evercore ISI 分析報告寫道。
Evercore ISI 預計，鮑爾將確認 Fed 對通膨回升至 2% 目標的信心，表明降息最快可能在 9 月開始。
然而，該報告強調，鮑爾現階段不太可能承諾具體的降息規模。
Evercore ISI 表示：「無論降息 25 個基點或 50 個基點，Fed 不會硬生的轉向，鮑爾預計將表明 Fed 動向將取決於即將發布的勞動力數據。」
Evercore 解釋，鮑爾的演講將聚焦解釋 Fed 在抑制通膨和重新平衡勞動力市場方面取得的進展，為之後的降息做好準備。
Evercore ISI 指出，鮑爾可能會描述 Fed 的政策「敏捷且有彈性」，準備好根據不斷變化的經濟指標調整政策，並強調降息的速度和幅度將取決於即將發布的數據，尤其是就業數據。
分析師也強調，鮑爾將重申，雖然 Fed 近期計畫可能一連串降息 25 個基點，但如果勞動力數據顯示有必要，Fed 將採取更積極的行動，以消除市場擔憂。「重要的不是降息幅度這件事，而是鮑爾成功找出區分數據和反應的程度。」
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