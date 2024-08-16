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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦媒(8454)次交易(19)日除權0.5元，參考價391.43元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05


富邦媒(8454-TW)次交易(19)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

首日參考價為391.43元，相較今日收盤價411.00元，權值合計為19.58元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/19 411.00 0.0 0.0% 0.5
2024/07/04 427.0 14.8 3.47% 0.0
2023/08/15 0.0 0.0 0.0% 1.0
2023/06/05 710.0 15.0 2.11% 0.0
2022/06/30 763.0 13.0 1.7% 2.0

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