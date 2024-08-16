盤後速報 - 富邦媒(8454)次交易(19)日除權0.5元，參考價391.43元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05
富邦媒(8454-TW)次交易(19)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
首日參考價為391.43元，相較今日收盤價411.00元，權值合計為19.58元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/19
|411.00
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/07/04
|427.0
|14.8
|3.47%
|0.0
|2023/08/15
|0.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2023/06/05
|710.0
|15.0
|2.11%
|0.0
|2022/06/30
|763.0
|13.0
|1.7%
|2.0
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