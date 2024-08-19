台泥英德、貴港廠光儲能整合 年省電費近億元

發布最新大陸可持續發展報告中揭露，預計今年底完成兩岸水泥廠國際科學減碳目標 SBT1.5 度路徑設定，台泥大陸廠區 2023 年碳排放強度為 0.675(噸 CO2e ⁄ 噸膠結材料)，已經較 2016 基準年下降 8%。

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台泥目前已在廣東英德廠、廣西貴港廠 8MW、7.89MW 太陽能發電系統建置，以及 43.2MW/107.3MWh 與 5.6MW/33.54MWh 儲能系統，2023 年共減少 1401 萬度外購電力。

台泥表示，英德、貴港 2023 年節省電費支出 新台幣 人民幣 900 萬元 (近 新台幣 4000 萬元) 相當於減少 7,999 噸 CO2e 排放，同時儲能系統透過峰谷電價差，2023 年再為英德貴港兩廠區節約 人民幣 1130 萬元 (近 新台幣 5000 萬元)。

台泥 2024 年初啟動台泥水泥廠內部碳交易平台，主要參考廣東碳排放權交易試點、歐盟碳交易等機制，以台泥企業團碳排放總量管制方式，由總部基於各廠季獎金考核目標發放年度碳排放配額予各水泥廠，並於年底進行履約交易，為大陸碳交易市場做好完善預備。

此外，台泥杭州營運總部公亮大樓預計今年第四季落成啟用辦公，以「綠色、健康、智慧」為核心理念，採用台泥江蘇句容廠生產的低碳水泥，同時於大樓帷幕部署太陽能發電，搭配超高性能混凝土 (UHPC) 打造的儲能系統、51 支 DC-DC 快充樁。