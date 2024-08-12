台泥7月營收144億元改寫單月高 子公司NHOA股票暫停交易

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-12 19:11

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台泥 (1101-TW) 今 (12) 日公告 7 月營收 144 億元，創歷史單月新高，台泥也同時公告，子公司 NHOA S.A. 已於今天下午 3 時起自法國巴黎泛歐交易所 (Euronext Paris) 短暫停止買賣。

台泥日前宣布，透過間接子公司台泥歐洲控股 B.V.(TCEH) 對 NHOA S.A. 提出股份收購要約，若法律條件滿足，TCEH 將執行全面買斷收購程序 (Squeeze-out)，NHOA 將從巴黎泛歐交易所下市；根據今日公告，台泥對 NHOA 持股已來到 92.21%。

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台泥 7 月營收 144 億元，月增 5.6%、年增 61.1%；累計今年前 7 月營收 792.6 億，年增約 26%。台泥受惠今年 3 月併入葡萄牙 Cimpor 和土耳其 OYAK，截至今年 7 月為止已為台泥貢獻約 255 億營收。