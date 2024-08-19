〈凌陽集團法說〉凌陽開發下一代AI晶片 搶AI PC語音互動市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-19 15:38

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IC 設計業者凌陽 (2401-TW) 今 (19) 日召開集團聯合法說，董事長黃洲杰表示，公司積極發展 AI 晶片，盼成為未來營收成長來源之一，目前正著手開發下一代 C+P 架構的 AI 晶片 C5，預計將延續採用 12 奈米，瞄準 AI PC 所需的生成式 AI 語音互動市場。

凌陽近年獨創 C+P 架構，目前已開發至 12 奈米的 C3 架構，先前已導入掃地機器人，也開發各種應用，包括戶外割草機、長照監護系統、空拍機、視訊會議、自走機器人與車內監測等方面。

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黃洲杰補充，凌陽今年有申請晶創方案，審查順利的話會在月底告一段落，補助結果預計 9 月發布，產品與 AI PC 相關，期望下一代 AI 晶片開發獲得政府支持，初估補助金額整體開發案百分比會達 40%，期望明年第二季與下半年問世。

凌陽從車用資訊娛樂系統起家，後續逐步跨入儀表板與 ADAS 系統，近期也發展駕駛監測系統，並透過車內鏡頭環視車內情況，同時開發機車市場，將手機畫面投影至機車儀表板，甚至可透過藍芽連結至安全帽，進行聆聽音樂與接收行指令等。

車用產品總經理林至信表示，現階段客戶需求審慎樂觀，成長主要來自北美、南美、東南亞與歐洲地區，今年上半年業績相較去年同期成長 32%，毛利成長 46%，今年全年營收預計成長 30-40%，因此對今年樂觀看，且隨著客戶普遍預估明年會比今年更好，初步預計明年業績還會成長 10-20%。

另外，凌陽耕耘聲霸多年，看好電視走向大型與薄型化，透過聲霸模擬環繞音效的需求也跟著增加，並針對不同空間開發不同的聲音輸出效果，同時將演算法用於強化車用音效輸出，提供沉浸式體驗。