富驊各產品線穩定出貨 訂單能見度已看到Q4

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-19 13:23

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機殼廠富驊 (5465-TW) 今 (19) 日指出，下半年隨著伺服器、Switch 機種，以及 POS 產品持續穩定出貨，主要客戶訂單能見度已經看到第四季，同時積極拓展新產品事業，看好下半年營運。

富驊表示，伺服器本業穩定發展，目前擁有多家北美客戶訂單，與北美一線大廠合作的兩款 2U 網通伺服器機殼、美國 IT 大廠的 8U 與 4U 伺服器機種已經陸續量產。

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此外，富驊也與美系領導品牌客戶共同開發 AI 伺服器，以及 DC-MHC 模組化伺服器產品，1U 半寬 / 全寬，以及 2U 全寬機種陸續完成開發，將於第四季量產，富驊透露，該系列伺服器產品詢問度非常高，已同時與多組客戶洽談訂單，有望推升 2025 年營運。

新能源領域部分，富驊持續推動與電動車品牌穩定合作，並供應機電設備產品，與前三大科技品牌合作的風冷充電模組需求也穩步提升，同時與日本電子大廠銅鋁排產品新訂單正在洽談中，預計第三季需求將高於第二季。

新產品也有進展，富驊日前爭取到美國客戶的高效能環保設備訂單，首批產品預計今年就可以出貨。

富驊第二季營收 10.46 億元，季減 19.5%，年減 28.1%；毛利率 13.6%，季增 4.6 個百分點，年增 3.3 個百分點，為六季以來新高；營益率 7.6 個百分點，季增 2 個百分點，年增 0.8 個百分點；稅後純益 0.84 億元，季增 44.8%，年減 13.4%，每股純益 0.57 元。