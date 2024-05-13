富驊Q1 EPS 0.39元 Q2多項動能挹注營運有望逐季往上

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-13 12:58

機殼廠富驊 (5465-TW) 公告第一季稅後純益 5798 萬元，每股純益 0.39 元。富驊指出，第二季開始有多項動能挹注，包括伺服器、軍規網通及新能源產品皆有穩定訂單，加上客戶庫存回復健康水位，樂觀看營運有望逐季往上。

富驊第一季營收 13 億元，季減 6.1%，年增 2.7%；毛利率 11.5%，季減 1 個百分點，年減 2.5 個百分點；營益率 5.6%，季減 0.9 個百分點，年減 2 個百分點。稅後純益 5798 萬元，季減 3.3%，年減 17.1%，每股純益 0.39 元。

富驊表示，伺服器產品一線大廠 OCP 產品 DC-MHS 的 1U 及 2U Server 陸續進入開發階段，美系 IT 大廠多款 4U 高密度伺服器也開始進行試產，部分機種正式轉量產放量出貨，而軍規網通產品拉貨動能也持續增加。