富驊擁三大成長動能 今年有望再創雙位數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-14 11:32

機殼廠富驊 (5465-TW) 今 (14) 日指出，經過 2023 年的庫存調節，去年底已逐漸恢復健康水位，今年迎來許多成長動能，包括 AI 伺服器成長、軍規網通產品客戶恢復拉貨，以及新能源產品，有望帶動富驊今年雙位數成長。

富驊指出，將瞄準生成式 AI 高運算力的伺服器需求，積極投入高密度伺服器開發，目前有高階 4U 與 6U 伺服器機種訂單，且已量產，可以應用於 AI 領域的高運算力伺服器。另外，與歐美一線客戶合作的 Battery Tray 以及 Switch 機種伺服器專案也在進行中，訂單能見度已看到第三季。

除了 AI 伺服器，富驊進一步提到，資料中心儲存伺服器也有穩定訂單，客戶包括美國硬碟大廠與全球領導資訊企業，目前已爭取到 4U 旗艦機種資料伺服器訂單，預計第二季、第三季開始量產，下半年將有顯著貢獻。

新能源產品方面，富驊表示，主要分為太陽能與電動車領域。太陽能領域目前與世界前三大品牌合作，開發風冷充電模組與太陽能模組逆變器，其中風冷充電模組已通過測試，預計第一季開始出貨。

電動車部分，富驊說明，去年成功打進電動車領導品牌供應鏈後，目前正與客戶積極討論多項產品訂單，包括電池托盤、底板沖壓件以及車用周邊商品。此外，也與日本電機領導品牌的銅綠排產品開發、歐美大廠 Busbar 產品等，皆為今年重要成長動能。