走著瞧防詐服務 打入威秀影城

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-19 12:09

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隨著網路交易成詐騙鎖定的新興場景，威秀影城即日起與信任科技服務商 Gogolook 走著瞧 (6902-TW) 合作，採用「Watchmen 商譽保護服務」，援引 AI 技術即時偵測詐騙冒名狀況，為消費者打造安全的網路購票環境。

據刑事警察局統計，去年前三大詐騙類別依序為投資 (31.9%)、網路購物 (22%)、解除分期付款 (18.4%)，而全年詐騙財損達 88 億元創新高，詐騙手法隨著網路、社群媒體的普及更加多元。常見有冒名客服來電騷擾或寄發帶有連結的釣魚簡訊騙取個資盜刷，除威脅消費者安全外，更為業者帶來營運上的負擔。

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而據 Watchmen 數據分析指出，去年起詐騙集團針對特定企業生成的冒名詐騙網站已高達近萬個。

為協助杜絕冒名詐騙，威秀影城採用「Watchmen 商譽保護服務」，涵蓋「Whoscall 認證商家號碼」和「偽冒偵測系統」兩大服務。

Gogolook 說明，在 Watchmen 商譽保護服務的保護傘下，威秀影城將透過 Whoscall 認證商家號碼服務載明官方資訊，幫助消費者快速判斷來電的真實性。當撥打電話或發送簡訊至 Whoscall 用戶時，可清楚呈現為威秀影城來電與來電目的，協助用戶即時分辨，減少消費者遭冒名詐騙風險。

同時，偽冒偵測系統啟動詐騙阻斷機制，且除了傳統通訊管道外，也將防詐偵測領域延伸到網域和社群。

「Watchmen 商譽保護服務」的應用範圍已橫跨電商平台、金融機構與連鎖影城等，具備品牌識別認證、企業偽冒即時偵測與保護、跨域詐騙追蹤、詐騙通報下架等四大領先優勢。