走著瞧-創斥逾7000萬元深耕AI人力 上半年仍居獲利

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-13 18:08

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信任科技服務商 Gogolook 走著瞧 - 創 (6902-TW) 今 (13) 日公告上半年財報，在持續海外擴張、招募人才與研發創新產品的投資下，仍達成獲利 113 萬元，每股純益 0.04 元，展望未來，在 Whoscall MAU(月活躍用戶)成長優於預期下，看好下半年營收逐季成長，估全年獲利可跳躍式的成長。

在擴大投入 AI 創新服務，並網羅優秀人才下，Gogolook 上半年與人力資源高度關聯的管理費用和研發費用年增超過 40%，金額增加逾 7600 萬元，但仍保持獲利。

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Gogolook 共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，長期投資布局逐漸看到初步成果，Whoscall 的 MAU 持續雙位數成長，在日本、泰國、和馬來西亞等地案量與規模皆較往年顯著成長，並藉由與政府機關和大型企業合作，挖掘出更多在地市場的防詐商機。

從營收來源來看，上半年以訂閱制 (SaaS) 為主的信任雲服務成長動能最強，營收年增 41.6%，占營收比重 40.6%，惟數位廣告營收受消費景氣循環影響，較去年同期減少 10.0%，占營收比重 39.6%，而以袋鼠金融為主的商業服務，受去年基期較高影響，營收年增 2.0%，占營收比重 19.7%。

展望後市，Gogolook 指出， Whoscall 7 月 MAU 年增 17%，而 MAU 為營收重要的領先指標。

另一方面，今年收購荷蘭防詐服務商 ScamAdviser 後，以創新的企業防詐服務切入歐美市場。

同時，袋鼠金融已成為全台流量最高的金融媒合平台，也顯示以產品驅動成長的策略奏效。