走著瞧-創有信心今年獲利跳躍增長 送件申請一般板上市

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-16 16:29

信任科技服務商 Gogolook 走著瞧 - 創 (6902-TW) 於創新板 (TIB) 掛牌滿一年，於今 (16) 日正式向證交所送件申請改列一般板上市，可望成為創新板改列一般板上市的首家新經濟軟體公司。

Gogolook 共同創辦人暨董事長鄭勝丰說，生成式 AI 遭大量使用於詐騙，帶來更迫切的防詐需求，今年擴大投入 AI 應用與服務創新，成果將在下半年陸續發酵，隨著營運規模已達損益兩平點，有信心今年獲利達跳躍式的成長，未來也將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技領域持續創新。

在詐騙議題在全世界發酵之下，Gogolook 已逐漸成為各國政府與知名企業指名的合作夥伴，去年海外營收已首度超越台灣，更在今年起透過實施台北、曼谷的雙營運總部計畫，加速東南亞市場的成長，預計今年泰國將成 Gogolook 最大的市場。

此外，Gogolook 也持續深化東北亞市場，展開與日本大型企業的合作，近期打入日本四大電信商之一的樂天電信 (Rakuten Mobile) 生態系，聯手推出「迷惑電話・ SMS 対策 by Whoscall 」專屬方案，對抗日本嚴重的詐騙情勢，是國內少數打入日本大企業體系的新經濟軟體公司，樹立新里程碑。

Gogolook 也積極投入資源在成長潛力高的新服務，如金融科技和企業防詐服務，5 月 Gogolook 宣布收購總部位於荷蘭的知名防詐服務商 ScamAdviser，已於 7 月上旬完成交割，將透過產品和品牌綜效，來加速企業防詐服務的創新與增長，並跨入歐美市場。