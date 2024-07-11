走著瞧海外布局傳佳音 拿下日本樂天電信推廣防詐服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-11 18:24

著眼於日本詐騙威脅日趨嚴峻，信任科技服務商走著瞧 - 創 (6902-TW) 今 (11) 日宣布，日本子公司「Whoscall(フーズコール)株式會社」與日本電信公司 RakutenMobile(樂天電信)達成合作，向樂天電信用戶提供專屬的「迷惑電話・ SMS 対策 byWhoscall」產品與金流支付方案，銷售正式開跑。

Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，海外市場是 Gogolook 重要的成長動能，歷經長時間的累積與耕耘，在日本獲大型電信商的信任，凸顯產品的價值和需求。

在指標合作夥伴的示範效應下，Gogolook 日本團隊將持續推進與大型企業和當地政府的合作，並研發更多日本所需的防詐服務。

日本詐騙案件和財損金額日益攀升，據日本警察廳統計，去年的報案數量增長約 8.4%，總財損達 452.6 億日元，年增幅 22%，而日本民眾最常接觸到詐騙管道前三名依序為 Email(34%)、簡訊 (44%) 和電話 (34%)，傳統通訊所帶來的詐騙仍舊盛行，而隨著生成式 AI 的發展，使詐騙手段更巧妙，增加防詐的難度與必要性。