Intelligent Asia系列展8/21登場 AI熱潮自動化、機器人成焦點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-18 13:35
「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」於 8 月 21 日至 24 日在台北南港展覽館一、二館登場，本屆展覽以「AI in IA」為主軸，自動化、機器人持續引發市場關注。
Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展包括「2024 台北國際自動化工業大展」暨「台灣機器人與智慧自動化展」等 9 大領域主題展，共 1,200 家廠商展出、使用近 4,500 個攤位，隨著 AI 技術的快速進步，現場將展示具備數據分析和自主學習能力的工廠設備與機器人。
據了解，今年展覽開幕預計總統賴清德、行政院院長卓榮泰、經濟部部長郭智輝等將出席外，市場也傳出，輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 執行長黃仁勳本周將有私人行程訪台，並將赴展場參觀合作夥伴攤位。
參展企業方面，本屆包括機械手臂如發那科 (FANUC)、庫卡 (KUKA)、安川電機等；協作型機器人如優傲、達明、微星 (2377-TW)，工業電腦如研華 (2395-TW)、華碩 (2357-TW)、凌華 (6166-TW)，及 AI 應用與系統整合如台達電 (2308-TW)、廣運 (6125-TW)、西門子、所羅門等。
Intelligent Asia 為台灣規模最大的工業 4.0 主題展覽，也為展出規模與參展家數名列前茅的專業採購交流平台，集結自動化、機器人、3D 列印、智慧模具、物流與物聯網、冷鏈科技、雷射應用、流體傳動與機械要素等，呈現各級工廠的數位轉型趨勢，以及產業鏈上、中、下游各環節的軟硬體設備系統整合方案。
展覽期間將舉辦「AI 智造國際論壇」、「Gen AI 智慧製造交流研討會」、「臺德智慧機械論壇」及多場新產品與技術發表會等，深入探討 AI 在智動化中的應用、國際趨勢及未來發展，同時也將舉辦「智動化技術人才媒合會」，邀請 15 家優質企業設攤，提供超過 250 個就業機會。
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