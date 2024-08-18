Intelligent Asia系列展8/21登場 AI熱潮自動化、機器人成焦點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-18 13:35

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「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」於 8 月 21 日至 24 日在台北南港展覽館一、二館登場，本屆展覽以「AI in IA」為主軸，自動化、機器人持續引發市場關注。

Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展包括「2024 台北國際自動化工業大展」暨「台灣機器人與智慧自動化展」等 9 大領域主題展，共 1,200 家廠商展出、使用近 4,500 個攤位，隨著 AI 技術的快速進步，現場將展示具備數據分析和自主學習能力的工廠設備與機器人。

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Intelligent Asia 為台灣規模最大的工業 4.0 主題展覽，也為展出規模與參展家數名列前茅的專業採購交流平台，集結自動化、機器人、3D 列印、智慧模具、物流與物聯網、冷鏈科技、雷射應用、流體傳動與機械要素等，呈現各級工廠的數位轉型趨勢，以及產業鏈上、中、下游各環節的軟硬體設備系統整合方案。