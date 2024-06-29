臺企銀TCFD報告書連3年獲最高等級認證 首次導入自然韌性議題
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-29 10:15
臺灣企銀 (2834-TW) 今年發布「2023 氣候相關財務揭露 TCFD 報告書」，再獲英國標準協會（BSI）「Level-5+：Excellence」最高等級認證，且該行正式導入「自然相關財務揭露 TNFD 框架」，首次將自然相關議題加入 TCFD 報告書中，展現對永續發展決心與行動力。
因應國際趨勢及投資人關注，臺企銀除了依據氣候相關財務揭露外，更將範圍擴大至關注自然環境及生物多樣性等永續議題，以自然相關的「治理」、「策略」、「風險與影響管理」及「指標與目標」四大主軸，初步鑑別該行整體投融資部位對生態系服務的依賴程度和自然環境產生的正、負面影響，並規劃可能的因應措施案例及追蹤管理指標。
臺企銀長期關注氣候積極落實永續經營，依循聯合國責任投資原則，於投融資決策流程中納入 ESG 因子評估，未來也將逐步擴大分析範疇，深入探索自然相關風險與機會對於財務影響，為維護生物多樣性議題盡心力。
該行去年即贊助高雄市野鳥學會於嘉義布袋鹽田濕地守護計畫，並邀員工淨灘及移除外來種等，以實際行動守護生態。臺企銀表示，會積極協助客戶因應自然環境相關風險與機會，共同發展低碳轉型、綠色金融及自然資本為基礎等友善環境活動，攜手客戶共同邁向永續經營。
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