臺企銀TCFD報告書連3年獲最高等級認證 首次導入自然韌性議題

因應國際趨勢及投資人關注，臺企銀除了依據氣候相關財務揭露外，更將範圍擴大至關注自然環境及生物多樣性等永續議題，以自然相關的「治理」、「策略」、「風險與影響管理」及「指標與目標」四大主軸，初步鑑別該行整體投融資部位對生態系服務的依賴程度和自然環境產生的正、負面影響，並規劃可能的因應措施案例及追蹤管理指標。