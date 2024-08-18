全台最大造林業主台糖 碳匯教育館落腳高雄橋頭 邀您來「碳」險

台糖總造林面積達 11,525 公頃，是全臺最大的造林業主，為提高全民對地球暖化的重視、推廣碳匯知識，選定於高雄橋頭糖廠籌設「台糖碳匯教育館」，並於昨（17）日開幕啟用。全館以故事繪本童趣的風格，生動展示自然碳匯及其效益，歡迎民眾前來台糖碳匯教育館，跟著「吸碳獸」的腳步一起「碳」險去。



歷經 9 個多月的籌備，「台糖碳匯教育館」昨日在台糖董事長楊明州及各界貴賓的見證下，正式開館啟用。楊明州表示，全球暖化帶來的氣候變遷，是各國當前亟需面對的環境議題，臺灣研擬了一系列的政策，希望於 2050 年達到淨零排放的目標，而台糖著重的一項減碳策略就是森林碳匯。



楊明州進一步說明，台糖自民國 76 年起即開始自費種植短期經濟林，並配合政策在離蔗土地上進行平地造林。截至今年 3 月底，台糖總造林面積達 11,525 公頃，是全臺最大的造林業主，也是臺灣推動綠色碳匯的主要力量。



為讓生硬的碳匯知識較為平易近人，台糖碳匯教育館採用故事繪本的形式，創作出多個擬人化的可愛角色，觀展者可隨著「吸碳獸」的腳步，探索森林碳匯展區、影音區、沉浸式森林體驗區及互動體驗區，並可透過視覺、嗅覺及觸覺等多感體驗，一步步展開探險旅程，認識自然碳匯及了解台糖造林的成效。



楊明州透露，內政部國土管理署現正協助出資修復橋頭糖廠內的六連棟木造宿舍，待該建築修復完成後，將規劃進一步擴增台糖碳匯教育館的展陳內容，以期能大力推廣碳中和的概念，落實臺灣 2050 淨零排放的願景。