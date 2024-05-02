台糖去年淨利44.4億元成長82.85% 慶78週年蜜鄰超市全肉品85折

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-02 17:06

台糖公司昨（1）日並發布 112 年營業淨利 44.40 億元，較前一年 24.29 億元增加 20.12 億元，成長 82.85%。每股稅後盈餘由 111 年的 0.43 元，112 年增加到 0.8 元，成長 86.05%，為去年經濟部旗下四大國營事業唯一賺錢的機構。為慶祝成立 78 週年，蜜鄰超市全系列品項 85 折，全聯、家樂福及大潤發等通路也有優惠。

董事長楊明州昨接受媒體訪問時表示，台糖挺過先前的食安疑雲，旗下所屬事業部都有績效躍進，締造本業不再虧損的漂亮成績。將持續全面再進化，讓台糖這塊金字老招牌閃耀，並善盡環境、社會及企業責任，支持公益與弱勢，展現國營事業照顧民生的溫度。



楊明州表示，他來到台糖甫過一年，猶記得上任時宣示要台糖提升經營績效及確保優質國產肉品穩定供應，而這一年來台糖整體經營績效，在全體同仁努力之下確實相當出色。