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台糖股東會通過配息0.7元及董事改選 活化資產有成獲上調信評

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-14 16:30

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台糖公司召開113年股東常會，董事長楊明州（中）擔任主席 (圖：台糖提供)

台糖公司今 (14) 日召開 113 年股東常會，董事長楊明州擔任主席並向全體股東報告，會中另通過 112 年度決算盈餘分配，每股配息 0.7 元，並完成第 36 屆董事選舉。台糖近三年來活化土地資產有成，獲信評機構調升長期信用評等為「twAA」，是 17 年來首見之升級。

台糖去 (112) 年公司在全體同仁努力下，創下營業收入 301.87 億元、營業利益 22.33 億元，分別高出法定預算 12.53 億元及 9.82 億元，不僅達成預算目標，營運績效亦有顯著提升。

台糖表示，去年持續深耕循環經濟、綠能、資產活化及健康休閒等業務，落實目標管理，推升營收成長，邁向永續淨零。去年持續趕工豬場改建計畫，另完成蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院、崇賢銀髮宅，以及太陽光電設置容量 542MW。此外，持續提供政策用地，促進社宅及長照產業發展，近三年來活化土地資產有成，獲信評機構調升長期信用評等為「twAA」，是 17 年來首見之升級，也是對台糖營運管理的肯定與鼓勵。

台糖指出，去年轄下 7 大事業部交出轉虧為盈的漂亮成績，各項業務推動成果也廣獲讚譽，包括奪下百大永續典範企業獎、BSI 及 TSAA 永續獎、國際蘭展獎牌、淨零建築獎 (銀髮宅)、職安五星獎及國家企業環保獎 (尖山埤渡假村)、文馨獎 (糖業文資保存)、CAS 績優廠商 (肉品)，以及海宴水產精品獎 (美人晶凍) 等。

此外，在創新研發上則拿下發明競賽銅牌 (OGG1 技術) 及世界酒類競賽銀牌 (蘭姆酒) 等；今年截至 5 月底止，台糖又再獲環保旅館標章認證、「食品界米其林」ITI 風味絕佳奬及科技農企業菁創獎等。

台糖公司第 36 屆董事名單：楊明州、陳立人、趙卿惠、李繁儀、胡忠一、曾梓峰、鄞鳳蘭、余政憲、駱文霖、黃碧玉、胡益民、安群投資股份有限公司、賴婷婷 (獨立董事)、湯瑞科 (獨立董事)、張桂鳳 (獨立董事)。

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台糖股東會配息




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