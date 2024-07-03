Fun暑假遊花東、乘熱氣球 住台糖每人最低只要 750元

台東享譽海內外的「台灣國際熱氣球嘉年華」活動將於 7 月 6 日至 8 月 19 日盛大展開，台糖公司位於花東地區的兩大住宿據點推出最高 6 折限時優惠，並可搭配交通部花東旅遊補助 1000 元，平日入住最低每人只要 750 元就可暢遊東臺灣，感受熱氣球的獨特魅力。



台糖指出，台糖池上牧野渡假村距離熱氣球活動主會場「鹿野高台」僅約 30 分鐘車程，且只要 7 分鐘就可以抵達熱氣球光雕音樂會的舉辦場地「大坡池」，地點絕佳，是參與熱氣球活動住宿的好選擇，且園方推出限定住房專案，平日豪華 4 人房只要 4000 元，若再搭配花東旅遊補助的 1000 元，換算下來每人只需 750 元，就可在臺東池上住一晚，還可免費租用自行車，再享園方加贈的台糖高地小農濾掛式咖啡，以及熱氣球特色口罩，假日整體房價也只要加 500 元，相當划算。



除此之外，熱氣球活動期間於台糖池上牧野渡假村的賣場消費滿 500 元（不含特價品），還送台糖冰棒 1 支；位於台東市區的台糖蜜鄰便利超市則於活動期間推出台糖高地小農咖啡系列產品第 2 件 5 折、消費滿 300 元贈台糖沙士 1 罐，以及台糖冷凍肉品滿 780 元就送保冷袋的好康優惠；台東糖廠文創園區進駐店家亦有同步推出相關優惠活動。



另外台糖在距離池上牧野渡假村 1 小時車程的花蓮光復地區，亦有經營以日式木屋為主要特色的台糖花蓮旅館。在熱氣球活動期間，凡持活動相關票券或池上牧野渡假村的住宿發票，房價都可享定價 65 折優待，持券至花蓮觀光糖廠展售中心消費滿 300 元，再贈人氣超高的洛神花冰棒 1 支。



台糖強調，熱氣球活動期間內，持台糖花蓮旅館的住宿發票入住池上牧野渡假村，平日同樣可享定價 6 折的房價優惠，以 4 人房為例就只要 3720 元，因此民眾無論是從花蓮一路南下玩台東，或從台東一路北上玩花蓮，都相當適合。