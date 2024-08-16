〈京城銀法說〉下半年追求利差擴大 台股不預設高點、海外債保守配置

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-16 20:38

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京城銀行 (2809-TW) 今 (16) 日召開法人說明會，總經理姜宏亮指出，上半年整體獲利較去年同期增加 12%，主要受惠穩健的放款和投資收益增加，下半年將專注提升利差；股債投資策略方面，由於 7 月台股波動劇烈，操作不如預期，但下半年仍有高點可期，債市則相對保守，短時間不會大幅調整海外債部位。

姜宏亮說明，儘管近期美國經濟數據顯示出一定的放緩程度，這反而為美國聯準會 (Fed) 提供在下半年進行預防性降息的空間，預期將是小幅度的降息，幅度約 1-2 碼。

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至於明年降息幅度，京城銀亦持保守看法，主要由於地緣政治問題、供應鏈調整、氣候異常及美國大選後政策不確定因素等，這些都可能對經濟情勢造成長期影響。

在海外債務操作方面，京城銀指出，由於高評等公司債的信用利差較窄，加上美元資金成本較高、預期降息幅度有限，基於上述理由，公司短時間將不會大幅度增加海外債的配置。

展望下半年股市，京城銀表示，並無預設台股高點，將持續關注三大議題，首先是國內缺工議題，是否改善移工政策；其次，AI 吃電問題，政府是否提出有效的獲電政策；第三為 AI 技術商業化應用。若是這幾點陸續改善，台股還有機會繼續創造新高點。

對於淨利差展望，京城銀行表示，將持續追求利差擴大，以確保資產品質，不會跟同業惡性競爭，雖然台灣目前景氣、出口表現良好，其中，資通、半導體等產業出口暢旺，景氣呈現「溫和有一點熱」，如果台灣央行選擇升息，將不會感到意外，並會繼續調整策略以應對可能的變化。

京城銀今年上半年淨收益 55.76 億元、年增 12%，三支柱占比分別為手續費 22.6%、利息 52.9%、投資等其他收入 24.5%，年增幅度分別為 16%、4%、31%。

京城銀上半年稅後純益 32.39 億元、年增 37%，每股純益 (EPS) 2.91 元；稅前年化淨值報酬率 15.39%，稅前資產報酬率 2.01%，均較去年同期的 13.21%、1.51% 上升；截至今年第二季，淨利差 (NIM) 為 1.64%、存放利差為 2.01%。